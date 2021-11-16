اليوم السابع
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سلبية تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 12:05 ص
سلبية تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع الجهات المعنية.

حيث أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية –الشرقية – الغربية – البحيرة – مطروح – بنى سويف - أسيوط) عن المرور على عدد (13) مدرسة بإجمالى فحص عدد (119 حالة) وتبين سلبية جميع عينات السائقين.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال فحص قائدى الحافلات المدرسية للحفاظ على أرواح الطلاب.

 


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سلبية

اتوبيسات

سائقى اتوبيسات المدارس

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