اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 08:30 م
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تنفيذ الأحكام تضبط متهما هاربا من حكم بالإعدام فى الإسكندرية

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 03:55 م
تنفيذ الأحكام تضبط متهما هاربا من حكم بالإعدام فى الإسكندرية حبس - صورة أرشيفية
الإسكندرية: أسماء على بدر

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تمكنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام لمنطقتي غرب ووسط الدلتا قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء عبد الخالق حجازي مساعد مدير الإدارة العامة، لتنفيذ الأحكام لمنطقتي غرب ووسط الدلتا، حيث تمكن رائد محمد الحسيني، رائد محمد المناوي مفتشي الأمن العام من ضبط المتهم الهارب "ا.ز.ز"، والمحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل عمد وقضية أخرى بالحكم المؤبد 25 عاما .

وكان قد ارتكب المتهم قضية سلاح وهو من محافظة المنصورة، وألقى القبض عليه بمحافظة الإسكندرية بمنطقه باكوس، وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و36 طلقة وكمية من البرشام، وجرى تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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