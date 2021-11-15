الداخلية تكشف حقيقة فيديو يتضمن تعرض طفل للاعتداء من قبل زوجة والده

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه تم تداوله فى غضون عام 2018 وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حينه .

وفى وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن ظهور طفلة تزعم قيام إحدى السيدات بذبح الأطفال داخل إحدى المدارس بقنا.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على صفحة أحد المواقع الإخبارية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن وجود حالة من الهلع بين تلاميذ إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا وظهور طفلة تقوم ببث فيديو تتحدث فيه عن قيام إحدى السيدات بذبح الأطفال داخل دورات المياة الخاصة بالمدرسة، تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.

وبالتواصل مع مسئولى الجهات التعليمية بقنا، أكدوا بأن الدراسة تمت بشكل طبيعى دون أية معوقات بالمدرسة المشار إليها، وأن ما تم تداوله فى هذا الشأن يأتى من قبيل الشائعات، وأن التصوير كان بأحد الشوارع المجاورة للمدرسة عقب خروج الطلبة، وتم إحالة الواقعة للشئون القانونية وصولاً لحقيقتها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.