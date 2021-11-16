تأجيل محاكمة "سفاح الجيزة" بقضية قتل زوجته فاطمة لجلسة 20 ديسمبر

كتب أحمد الجعفرى

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سفاح الجيزة لجلسة 20 ديسمبر، لانتداب محام.

محطات قضايا "سفاح الجيزة" اقتربت من نهايتها الأخيرة، حيث بدأت محكمة جنايات الجيزة، اليوم جلسة محاكمته فى القضية المتهم فيها بقتل زوجته فاطمة .

ملفات أحكام الإعدام الصادرة ضد "قذافى فراج"، تتمثل فى 3 أحكام فى قضايا قتل نادين شقيقة زوجته، وصديقه، وفتاة أخرى فى محافظة الإسكندرية، كان يرتبط بها عاطفيًا ووعدها بالزواج.

القضايا الصادر فيها حكم بإعدام "سفاح الجيزة" تم الطعن عليها أمام محكمة النقض، وتم تأييد أحد الأحكام ليصبح مدان بحكم نهائى، ومن المقرر أن يتم محاكمته فى باقى القضايا أمام محكمة النقض، ليكون حكمها نهائى وبات.

فى الوقت الذى خضع "قذافى فراج" المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" للملاحظة داخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للكشف على سلامة قواه العقلية، ومدى مسؤليته عن تصرفاته، وتبين عدم معاناته من أى مشاكل نفسية أو عقلية تجعله غير مسؤل عن تصرفاته.

وعرض "سفاح الجيزة" على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، بناء على طلب مقدم من محاميه لمحكمة الجنايات التى تنظر محاكمته فى قضية قتل زوجته فاطمة.

وبعد انتهاء فترة الشهرين المقررة من قبل محكمة الجنايات والتى قضاها السفاح داخل مستشفى الأمراض النفسية، تم استكمال محاكمته فى قضية قتل زوجته فاطمة بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، والتى تم تأجيلها لجلسة اليوم.

وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت "النيابة العامة" إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

وتابعت النيابة أنها أقامت على المتهم الدليل مما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة، وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.