اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 01:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المعمل الجنائى: ماس كهربائى سبب حريق شقة بالمطرية

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 11:15 م
المعمل الجنائى: ماس كهربائى سبب حريق شقة بالمطرية حريق_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى حول واقعة نشوب حريق فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى، نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

 

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.


ماس كهربائى

زيادة الأحمال

نشوب حريق

شقة سكنية

قسم المطرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة