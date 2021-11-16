العظمى بالقاهرة تنخفض لـ 23 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 16 إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى:-

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 16 نوفمبر القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 17 نوفمبر القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 18 نوفمبر القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 19 نوفمبر القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة



درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 نوفمبر القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 نوفمبر القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة