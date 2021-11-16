الرى: إقامة منشآت للحماية من السيول بنسبة 400 % خلال 7 سنوات

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن هناك 117 مخرا للسيول فى صعيد مصر يتم تطهيرها بشكل دورى، وهى التى توفر الحماية لبعض القرى والمنازل، وتابعت:"تم مضاعفة أعمال الحماية من السيول بنسبة 400% خلال السنوات السبع الماضية".

وأضافت "إيمان السيد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أنه تم تنفيذ 1500 منشأ للحماية من السيول خلال السنوات السبع الماضية، من مسدود حماية وبحيرات صناعية وخزانات أرضية فى المدن والمحافظات الحدودية وغيرها، وتابعت: "لدينا 750 خزان أرضى بمنطقة الساحل الشمالى".

وأكدت "إيمان السيد"، أن هذه الأعمال التى نفذتها الوزارة حمت بشكل كبير جداً المواطنين خلال موسم سقوط الأمطار، وتابعت: "ولا يوجد أى دولة فى العالم تستطيع توفير حماية 100% من الأمطار ولكن الإجراءات التى تنفذها الدولة المصرية تحد من حجم الأضرار".