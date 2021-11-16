الداخلية تضبط أخطر 4 عصابات تخصصت فى السرقات بالقاهرة والمحافظات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أسقطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 4 عصابات تخصصت في السرقة بالقاهرة والمحافظات، حيث نجحت في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، وكشف أجهزة الأمن ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من طبيب، باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمون جميعاً بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالى ومركبة "توك توك" تم إستخدامها فى ارتكاب الواقعة وملك لأحدهم، وبمواجهتـهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"، وأقروا بارتكاب عدد واقعتين بالإضافة للواقعة محل البلاغ، وأقـروا بحيازتهم للمـواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى المضبوط بحوزتـهم مـن متـحصلات نشاطهم الإجرامى، والسلاحين النارى والأبيض بقصد الدفاع، وقيامهم بالتصـرف فـى الـدراجات النارية المسـتـولى عليهـا بـالبيع لدى عميلهم، وتـم بإرشـاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائهم، وبإستدعاءالمجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية المضبوطة واتهموهم بالسرقة.

وتمكنت اجهزة الأمن من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، بأنها حال إستقلالها سيارة "أجرة" بدائرة القسم فوجئت بقيام إحدى السيدات بخطف حقيبة يدها، وبداخلها مبلغ مالى ولاذت بالفرار، وبإجراء التحريات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، وتتبع خط سير هروب مرتكبة الواقعة تم تحديدها وتبين أنها مقيمة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، بأسلوب "الخطف" وأضافت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين، وأنها قامت بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادها بمسكنها ضبط مبلغ مالى "عملات مختلفة" - 6 هواتف محمولة- 3 ساعات- مشغولات ذهبية من متحصلات نشاطها الإجرامى، وقيامها بإنفاق باقى المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخائر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من "شخصين" بأنه أثناء إستقلالهما سيارة ملاكى وسيرهما بإحدى القرى بدائرة المركز، متجهان لشراء محصول فاكهة من إحدى المزارع، اعترض طريقهما 3 مجهولين، وقاموا بتهديدهما بـإستخدام أسلحة نارية وبيضاء واستولوا منهما على مبلغ مالى ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه، ومكون من 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ومقيمين بمحافظة البحيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 7 هواتف محمولة "من بينهم هاتفين مستولى عليهما من المجنى عليهما"، وسيارتين "مستخدمتين فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن جزء من المبلغ المستولى عليه والأسلحة المستخدمة فـى الواقعة 3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات النارية، طبنجة، 3 قطع سلاح أبيض، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالقاهرة وإضرام النيران بها، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بإحدى الشقق.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بشقة "مؤجرة" بإحدى العقارات، مما أدى إلى تفحم محتويات الشقة بالكامل، وباستكمال الفحص تبين وجود كسر بباب الشقة محل البلاغ وسرقة بعض الأثاث من داخلها، وبسؤال مستأجر الشقة موظف بإحدى الشركات الخاصة، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة، أيد ما جاء بالفحص، وقرر بأنه غير مقيم بالشقة محل البلاغ منذ فترة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ترتكاب الواقعة سائق بذات الشركة محل عمل المجنى عليه، ومقيم بإحدى الشقق المجاورة للشقة محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بأنه نظراً لمعرفته بمستأجر الشقة وعلمه بعدم إقامته بها فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتوياتها من الأثاث، وفى سبيل ذلك تمكن من دخول الشقة بأسلوب "كسر الباب" وسرقة محتوياتها على فترات، وبتاريخ الواقعة قام بإضرام النيران بالشقة محل البلاغ فى محاولة لإخفاء واقعة السرقة، وبإرشاده تم ضبط جزء من المسروقات لدى عميليه مالكى محلين للأثاث المستعمل، وأقر أحدهما بتصرفه فى باقى المسروقات المستولى عيها، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.