اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بأسيوط

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 09:14 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدري

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أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس وقع بمدخل عزبة الدارين بمركز أسيوط، وجرى نقل المصابين لمستشفي الإيمان العام ومستشفى أسيوط الجامعى.

كان اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا يفيد ورود بلاغ بانقلاب أتوبيس بمدخل عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة وانقلاب الأتوبيس رقم 1762 ي ج د، وأسفر الحادث عن إعاقة الطريق العام.

كما أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وهم كيرلس صفوت وديع 17 سنة مقيم القوصية، سيف سيد طلعت 17 سنة وأحمد عبدالمنعم ريان 39 سنة مقيم ذات المنطقة.

كما أصيب شعبان عبدالمنعم 45 سنة مقيم القوصية ومحمد هاني محمد البدري 17 سنة مقيم أسيوط ومحمد محمود محمد 16 سنة مقيم ديروط ومحمد أسامة مصطفى 17 سنة مقيم القوصية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وجاري رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.


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