اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم ميكروباص وموتوسيكل بقنا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 01:30 م
مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم ميكروباص وموتوسيكل بقنا حادث تصادم
قنا صابر سعيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم موتوسيكل وميكروباص بقرية الحلفاية في نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل بقرية الحلفاية التابعة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا والدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين والجثة إلي المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين والجثة إلى مستشفي نجع حمادي

 


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