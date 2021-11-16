إحالة قضية اتهام محافظ الإسماعيلية لـ5 أشخاص بالسب من الجنايات لـ"الاقتصادية"

الإسماعيلية - السيد فلاح

أمرت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، في قضية اتهام محافظ الإسماعيلية لـ 5 أشخاص بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، بتحويلها من محكمة الجنايات إلى المحكمة الاقتصادية، لعدم اختصاص محكمة الجنايات في هذا النوع من القضايا، لكونها قضية إلكترونية.



ونظرت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، قضية اتهام محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة ومدير مكتبه لخمسة أشخاص بالسب والقذف.



وكانت قد أحالت جهات القضية إلي المحكمة بعد اخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية من سراي النيابة قبل عدة أشهر لتعود القضية إلي محكمة الجنايات في جلسة اليوم.



واتهم محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة كلاً من الشافعي رمزي عبد الحميد ونبيل محمود محمد وعلاء الدين مصطفى وحسن محمد عبد الفتاح وسيد يونس بسبه علي مواقع التواصل الاجتماعي وحساباتهم الشخصية بفيس بوك.



ووجهت جهات التحقيق لهم تهم إهانة موظفين عموميين عبر فيس بوك وسوء استخدام مواقع التواصل الإجتماعي لاتهماهم محافظ الإسماعيلية بالفساد والانحراف بالسلطة وسوء استخدامها.



وقال سيد يونس أحد المتهمين في القضية إنه لم يقم بسب محافظ الإسماعيلية، إلا أنه قام بانتقاد آداء الجهاز التنفيذي وبعض رؤساء الأحياء في المدينة بسبب آدائهم.