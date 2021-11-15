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منتدى شباب العالم حدث عالمى سنوي ويبعث رسائل سلام

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 06:23 م
منتدى شباب العالم حدث عالمى سنوي ويبعث رسائل سلام منتدى شباب العالم - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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عرض برنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية "DMC"، تقريرا يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم، بعد الإعلان عن انطلاق نسخته الرابعة في 10 يناير بمدينة شرم الشيخ.

ومنذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2017 حظى منتدى شباب العالم باهتمام كبير بين فئة الشباب في العالم وتصاعد تدريجيا مع تحول المنتدى لحدث دولي سنوي الذى شهد إقبالا متزايد كل عام منذ تأسيسه على يد شباب واعد، واعتماد الدولة لتوصيتهم في المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية عام 2017 ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام يقدمها للعالم أجمع.

شارك شباب من جميع أنحاء العالم فقي محفل دولي ثري وشاب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة مما يوفر فرصة مثمرة للتواصل مع صانعى القرار والمفكرين حول العالم، وفرصة للتواصل بين الشباب من مختلف بقاع المعمورة.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق المنتدى فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 


منتدى شباب العالم

الشباب

صانعى القرار

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