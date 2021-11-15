تجديد حبس طبيبة سوهاج المزيفة 15 يوما لممارستها المهنة بدون ترخيص

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بدائرة قسم ثان سوهاج وبإشراف المحام العام تجدد حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة نساء وتوليد، وقامت بتوقيع الكشف الطبى على السيدات بالمنازل بمقابل مادى، 15 يوما على ذمة التحقيق حيث قدمت كارينها مزورا منسوب صدوره لنقابة الأطباء، وأفادت لحظة القبض عليها أنها طبيبة بمستشفى سوهاج الجامعى على غير الحقيقة.

تمكن ضباط وحدة مباحث بمديرية أمن سوهاج من ضبط ربة منزل، تقيم نجع حمادى دائرة مديرية أمن قنا مطلوبة فى 11 قضية تبديد، وأثناء ترحيلها ادعت أنها طبيبة نساء وتوليد بالمستشفى الجامعى، وقدمت كارنيها منسوب صدوره لنقابة الأطباء مزور.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من ضباط وحدة مباحث، بضبط سيدة مطلوب التنفيذ عليها فى 11 قضية تبديد، وأنها تنتحل صفة طبيبة بالمستشفى الجامعى على غير الحقيقة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية، بتمكن ضابط بوحدة مباحث الاشتباه معين خدمة " الاشتباه الثالث " بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج من ضبط سيده وتقيم دائرة مركز نجع حمادى قنا والمطلوبة للتنفيذ عليها فـى " 11" قضية تبديد.

أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة بديوان قسم ثان سوهاج ادعت بأنها طبيبة نساء وتوليد بمستشفى سوهاج الجامعى، وقدمت كارنيها منسوبا صدوره لنقابة الأطباء يفيد بأنها طبيبة نساء وتوليد وبالاستعلام من مستشفى سوهاج الجامعى ونقابة الأطباء بسوهاج، تبين عدم صحة ما قررته، وأن الكارنيه المضبوط مزور وضبط بحوزة المذكورة " 2 " دفتر روشتات طبية منسوبة لها عدد من الروشتات الطبية لبعض الأطباء على خلاف الحقيقة.

بمواجهة المذكورة اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد التربح تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت شئونها وأصدرت قرارها السابق.