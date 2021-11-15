برتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وشركة إيطالية لتحويل السيارات للعمل بالغاز

كتب زكى القاضى

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة فى هذا المجال الصناعي، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون الثلاثى بين العربية للتصنيع، وشركة "جاز تون" إحدى شركات مجموعة سعد الدين، وشركة "ويست بورت" الإيطالية العالمية.

ويتضمن البروتوكول الجديد، تصنيع مجموعات تحويل وتشغيل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، على أن يتم نقل التكنولوجيا والتدريب والبحوث والتطوير من خلال شركة "ويست بورت" الإيطالية العالمية.

من جهته أكد الفريق التراس على أن التعاون يستهدف تعميق تصنيع كافة مجموعات عمل تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال استغلال الإمكانيات التصنيعية الوطنية ،بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات سعد الدين والخبرة الإيطالية العالمية فى هذا المجال.

وأشار "التراس" إلى أنه أتفق على زيادة نسب المكون المحلى لتوفير نفقات استيراد المكونات التى تدخل فى هذه الصناعة، والعمل على خفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة، وتوطين هذه الصناعة بما يسهم فى تعزيز خطة الدولة لتشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية، مؤكدا أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية .

من جانبه أشار "ماركو سيماندي" نائب رئيس شركة "ويست بورت"، إلى تطلع الشركة لعقد الشراكة مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية فى مجال مجموعات تشغيل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن تعزيز الفرص التسويقية للإنتاج المشترك لتلبية الإحتياجات المتزايدة بالسوق المحلى وبالمنطقة العربية والأفريقية.