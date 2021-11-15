اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 12:50 م
بدء المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم منتدى شباب العالم - ارشيفيه
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. 

 
ومن المقرر أن يتحدث فى المؤتمر، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وسارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم. 
 
يذكر أنه منذ إطلاق المنتدى في عام 2017 كان لدى منتدى شباب العالم نسختان تبدأ بأكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك في عام 2018 تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا من 169 دولة، وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد اتباع أحد توصياته في عام 2017 وعقدت النسخة الثالثة منه فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمشاركة أكثر من 7000 شاب من 197 دولة.
 

منتدى شباب العالم

النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

اخبار مصر

شباب العالم

الامم المتحدة

المنتدى

ميعاد انعقاد منتدى شباب العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة