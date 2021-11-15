النيابة تخاطب الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة شاب قتل بيد صديقه بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة بشمال الجيزة مصلحة الطب الشرعى ، لإفادتها بنتائج تشريح جثة شاب قتل على يد صديقه العاطل، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

اعترف المتهم بقتل صديقه والتخلص من جثته وسط منطقة زراعية بكرداسة، للاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالضحية، أنه كان يمر بضائقة مالية، وقرر قتل المجني عليه للاستيلاء على هاتفه المحمول، فأعد خطة لاستدراجه، وطلب منه التوجه بصحبته إلى مكان العثور على الجثة، ثم غافله وسدد له عدة طعنات، وأصابه برقبته، حتى تأكد من مقتله.

وأضاف المتهم أنه استولى على الهاتف المحمول، وأخفى الجثة بجوال بلاستيك، ثم غادر مسرح الجريمة، وتوجه إلى محل هواتف وباع الهاتف مقابل 800 جنيه وأنفق النقود على متطلباته.

وقال المتهم إن المجني عليه كان يثق به، واستجاب له عندما طلب منه مصاحبته، نظرا لعلاقة الصداقة التي كانت تجمعهما، مشيرا إلى أنه تخلص من سلاح الجريمة بجوار الجثة.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته وسط قطعة أرض زراعية في كرداسة، وتوصلت التحريات على أن صديق القتيل وراء التخلص منه، لمروره بضائقة مالية، وارتكابه الجريمة للاستيلاء على هاتف الضحية، وبيعه بمبلغ 800 جنيه.

وتلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقرية تابعة لمركز كرداسة، وانتقل رجال المباحث بإشراف العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شاب ملقاة بجانب طريق، وسط منطقة زراعية، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وأشار التقرير الطبي الخاص بمناظرة الجثة، إصابته بجرح ذبحى بالرقبة، بالإضافة إلى إصابته بطعنتين بالجانب الأيمن، وطعنة بالجانب الأيسر، وطعنة بالبطن.

ووزع رجال المباحث نشرة بأوصاف المجني عليه، على الأقسام والمراكز الشرطية لكشف هويته، وتبين من خلال مناظرة الجثة، أن المجني عليه شاب يبلغ من العمر ما يقرب من 20 عاما، يرتدي بنطال جينز أزرق اللون، وتيشيرت أزرق اللون "نصف كم"، ولم يتم العثور بحوزته على أي تحقيق شخصية يكشف هويته.

وكشفت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجه لمكان العثور على الجثة، وسدد له عدة طعنات وأصابه بجرح قطعي بالرقبة، للاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالقتيل، حيث استولى على الهاتف وباعه بمبلغ 800 جنيه لصاحب محل هواتف لا يعلم أنه من متحصلات السرقة، وتم ضبطه وبحوزته الهاتف.

واعترف المتهم أنه تربطه علاقة صداقة بالضحية.