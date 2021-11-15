المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بغرفة بالطابق الأخير بمستشفى شبين الكوم التعليمى، دون إصابات بشرية، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد علاء عويس مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية،يفيد من نشوب حريق بغرفة بالطابق الاخير بمستشفى شبين الكوم التعليمى.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق، دون إصابات بشرية، وجار تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.