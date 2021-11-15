التنمية المحلية تكشف موقف الموظفين الحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة أرسلت قائمة بأسماء الموظفين الذين لم يحصلوا على اللقاح بالمحافظات، لتوفير الجرعات لهم، وتابع:"من المهم الحصول على الجرعة الأولى للقاح، وحال بقاء يومين على سبيل المثال على موعد الجرعة الثانية، سيتم السماح للموظفين بالدخول".

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد: "الموظف الذى سيمنع من الدخول بسبب عدم تلقى لقاح كورونا، سيتعامل كالمتغيب عن العمل"، مناشداً المواطنين فى مختلف المحافظات بسرعة الحصول على لقاح كورونا، كى لا يمنعوا من دخول المصالح الحكومية.

وكان الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، قال إنه تنفيذا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح لأى من الموظفين ممن لم يتلقوا اللقاح، دخول مكان العمل إلا بعد تلقى اللقاح أو معهم تحليل بى سى آر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم "، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أن وزير التنمية المحلية أكد بحصول كل العاملين بديوان عام وزارة التنمية المحلية والوحدات التابعة لها على لقاح كورونا، وتم توفير أطقم طبية لتوفير العاملين بالوزارة، ومنذ صباح اليوم كان هناك تنبيهات لحضور الشهادة وتم التحقق من ذلك.

وأشار إلى أنه على مستوى دواوين عموم المحافظات، فإنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لسرعة تطعيم الزملاء من لم يتلقوا اللقاح وذلك حرصا على سلامتهم وتقديم الخدمات للمواطنين.