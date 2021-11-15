التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه فى حادث سيارة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمرت نيابة اللبان بالإسكندرية بالتصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه فى حادث سيارة بالإسكندرية، مع استمرار التحفظ على السيارة والمتسبب فى الحادث وتفريغ الكاميرات المتواجده فى محيط الواقعه .



وكان قد لقى طفل مصرعه فى حادث سيارة بمنطقة السبع بنات بالمنشية الصغرى بوسط الإسكندرية وتم نقل الجثة إلى مشرحة الاسعاف .

وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بمصرع طفل فى حادث بمنطقة السبع بنات بالمنشية الصغرىن وبالمعاينه تبين أثناء مرور الطفل دهسته سيارة مسرعه وتوفى فى الحال .



تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارة فى الحادث وسائقها وإبلاغ النيابة العامة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الاسعاف.



