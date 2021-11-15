اليوم السابع
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التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه فى حادث سيارة بالإسكندرية

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 07:05 م
التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه فى حادث سيارة بالإسكندرية جثة
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمرت نيابة اللبان بالإسكندرية بالتصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه فى حادث سيارة بالإسكندرية، مع استمرار التحفظ على السيارة والمتسبب فى الحادث وتفريغ الكاميرات المتواجده فى محيط الواقعه .

وكان قد لقى طفل مصرعه فى حادث سيارة بمنطقة السبع بنات بالمنشية الصغرى بوسط الإسكندرية وتم نقل الجثة إلى مشرحة الاسعاف .

وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بمصرع طفل فى حادث بمنطقة السبع بنات بالمنشية الصغرىن وبالمعاينه تبين أثناء مرور الطفل دهسته سيارة مسرعه وتوفى فى الحال .

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارة فى الحادث وسائقها وإبلاغ النيابة العامة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الاسعاف.

 


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