اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى و توك توك بكفر الشيخ

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 12:02 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى و توك توك بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك، أمام المدرسة الفندقية بغرب مدينة كفر الشيخ وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقت غرفتا العمليات بمحافظة كفر الشيخ وغرفة طوارئ مديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك أمام المدرسة الفندقية، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل  المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبى إصابة كل من محمود سامى الحفناوي، 35سنة،باشتباه كسر فى الركبه اليمني، ومحمد سامى الحفناوي.36سن، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسعيد ابراهيم محمد، 25سنه، باشتباه كسر فى الركبه اليمني، ومحمد السعيد محمد، 24 سنة، باشتباة كسر بالكاحل الايمن،وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظه باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

 

 


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