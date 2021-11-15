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أمير الكويت يفوض ولى العهد بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 12:27 م
أمير الكويت يفوض ولى العهد بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يفوض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا. 

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قبل بالأمس استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال، وجاء فى نص المرسوم الأميري:"بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1442 ه الموافق 24 يناير 2021 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي:

 
• مادة أولى «تقبل استقالة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة».
 
• مادة ثانية يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
 
قدمت الحكومة الكويتية، الأسبوع الماضى، استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
 
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ نواف، اليوم، لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث رفع كتاب استقالة الحكومة إلى الأمير.

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