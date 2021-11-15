أمن القليوبية يضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من شركة أدوية بيطرية في طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض حادث سرقة مبلغ مليون جنيها من داخل إحدى شركات الأدوية المتخصصة في تجارة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية بطوخ، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شاب كان يتردد على الشركة لكون عمه يعمل بها، وألقى القبض على المتهم، وأعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المبلغ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من صاحب إحدى شركات الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية، باكتشافه سرقة مبلع مليون جنيها من الشركة ملكه.

جرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد عنانى مدير المباحث، وتوصلت تحريات المقدم محمد فتحى رئيس مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شاب كان يتردد على الشركة لكون عمه يعمل بها.

وبعد استصدار إذن من النياب العامة ألقى القبض على المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة كما قرر بعلمه بمداخل ومخارج الشركة، واحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون عمه موظف بذات الشركة وتردده عليه بصفة مستمرة، كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه، وتولت النيابة التحقيق.