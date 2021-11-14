مصادرة 15 طن أسمدة مخالفة و960 قرص غلة محظورة التداول بحملة مكبرة فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على منافذ بيع وتجارة الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية بالمحافظة، لضبط أى مخالفات أو تجاوزات من شأنها المساهمة فى تداول أقراص فوسفيد الألومنيوم والزنك "قرص الغلة" لغير المختصين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، يرافقه عدة لجان من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشى مديريات الطب البيطرى، والزراعة، وإدارة الرقابة التجارية والتموينية، تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف هيئة الرقابة الإدارية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع للمبيدات المغشوشة بالزقازيق، ويعمل بدون ترخيص، وضبط 15 طن، 375 كجم أسمدة مخالفة عبارة عن، 123 شيكارة مواد خام مجهولة المصدر، وعدد 20 كرتونة، وعدد 5 براميل مواد خام، وعبوات فارغة قرابه 2500 عبوة تستخدم فى التصنيع بإحدى مصانع الأسمدة ببلبيس، وعدد 273 شيكارة أسمدة مدعمة محظور بيعها، كما تم ضبط العديد من المخالفات بمنافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بمختلف أنحاء المحافظة، وضبط 960 قرص غلة بها، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك والتى تنص على "حظر بيع هذه الأقراص فى مجال الإتجار بالمبيدات، نظراً لخطورتها على حياه المواطنين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذا يأتى لمواجهة حالات التسمم الناتج عن فوسفيد الألومنيوم والزنك «قرص الغلة» نظراً لأسبابه الكارثية، وخطورة هذا المبيد الذى يستخدم كمبيد حشرى لحفظ البذور على صحة الإنسان، مشيراً إلى أن ظاهرة تعاطى هذا المبيد أصبحت فى مرحلة خطرة بعد دخول أعداد كبيرة فى الآونة الأخيرة بمختلف مستشفيات المحافظة، وتعانى من أعراض مرضية تؤدى معظمها إلى الوفاة بنسبة تصل من 80 إلى 90%، مؤكداً على إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.