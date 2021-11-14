اليوم السابع
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حبس مسجل خطر متهم بسرقة المساكن فى الجيزة

الأحد، 14 نوفمبر 2021 09:00 م
حبس مسجل خطر متهم بسرقة المساكن فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب لجيزة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة المساكن فى الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام شخص "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، متخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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