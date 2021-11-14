اليوم السابع
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إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة حيازة سلاح في المطرية

الأحد، 14 نوفمبر 2021 09:52 م
إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة حيازة سلاح في المطرية كلابش ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المطرية، بإحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة سلاح نارى ومحاولة الشروع في قتل آخر بسبب خلافات بينهما. البداية كانت بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا، يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بحيازة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) لسلاح نارى واعتزامه التشاجر مع أحد الأشخاص مقيم بمنطقة سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار).

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص لوجود خلافات بينهما ،كما أقر بتحصله على السلاح النارى من أحد الأشخاص بالقليوبية. تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.


الشروع فى القتل

حيازة سلاح

عقوبة حيازة السلاح

اخبار الحوادث

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