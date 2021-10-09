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82.39 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

السبت، 09 أكتوبر 2021 02:00 م
82.39 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط، 82.39 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.35دولار للبرميل عند التسوية .
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية،أمس الجمعة شهدت ارتفاعا، حيث شهدت ارتفاعا بنحو4 % فى أسبوع، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، أعلى مستويات له فى نحو 7سنوات وذلك نتيجة أزمة عالمية فى الطاقة .
 
وأعلنت الجزائر زيادة إنتاجها النفطي من 942 ألف برميل في اليوم خلال أكتوبر الجاري إلى 952 ألف برميل يوميا خلال نوفمبر المقبل، وذلك حسبما تقرر في الاجتماع الوزاري الواحد والعشرون للدول المصدرة للنفط في المنظمة (أوبك) والدول غير الأعضاء في أوبك، وذلك وفقا لـ"أ ش أ".

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