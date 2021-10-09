%7.7 زيادة في قيمة المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد عام 2020 / 2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمــى للبريــد، الــذى يوافـــق 9 أكتوبر من كل عام، ويوافق هذا تاريـخ تأسيــس الاتحـــاد البريدى العالمى الذى أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدى الرئيسى للتعاون بين القطاعات البريدية فى سائر الدول، ويهدف الاتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولى ويقدم توصيــات لتحفيــز النمـو فى الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء تحت شعار " الابتكار والتكامل والاندماج ".

أهم المؤشرات بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 103.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021 مقابل 95.7 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7.7 ٪.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 78.4 مليار جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 84.2 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بانخفاض بلغ نسبته 6.9٪، وبلغت قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية 142.3 مليار جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 136.9 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4٪.

وبلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريديــة 266.5 مليـون جنيــه عــام 2020 / 2021 مقابل 239.3 مليـون جنيه عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 11.1 ٪، وبلغ عدد المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية 55.2 مليون نموذج عام 2020 / 2021 مقابل 23.2 مليون نموذج عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 138 ٪.

بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية 4060 مكتب عام 2020 / 2021 مقابل 3973 مكتب عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.2 ٪، وبلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكترونى التى تؤدى خدمة على مستوى الجمهورية 19896 وحدة عام 2020 / 2021 مقابل 3950 وحدة عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 403.7٪ وهو نظام إلى يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.