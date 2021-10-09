نيفين جامع: زيارة الرئيس السيسي لمعرض تراثنا دليل اهتمام بالمشروعات الصغيرة

ماجد تمراز

دعت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، المواطنين لزيارة معرض تراثنا، مشيرة إلى أنه تم افتتاحه اليوم وهو معرض يدعو للفخر، حيث يتم فتحه للجماهير من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 10 مساءاً في أرض المعارض بالتجمع الخامس، وسيستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجاري.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يذاع على قناة صدى البلد: "المعرض يشهد زحاماً شديداً حتى أنني يصعب علي السير لتفقده، وحضور فخامة الرئيس لهذا المعرض، يكون حضوره بغض النظر عن تفقد المنتجات، هي رسالة لكل أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

وقالت: "الرئيس كان يتفقد الأجنحة ويسأل العارضين عن طلباتهم وما ينقصهم، وكان يسألهم عن المواد الخام والدعم الفني والتدريب، ولم يترك شيئاً إلا وتحاور فيها وسأل فيها، وهناك توجيهات لتذليل كل المصاعب التي قد تواجههم، وبعض العارضين تحدث عن القروض بتسهيلات أكبر".

وتابعت: "كنا حريصين على أن يكون هناك جنح لحياة كريمة واستقدمنا منهم 20 عارضاً، ولديهم منتجات حقيقية وكل دورنا هو تنمية مهاراتهم في هذه المجالات، وكنا حريصين على اختيار 3 نماذج من ضمن 20 نموذج، والرئيس طالب بمنحهم أعلى قيمة في الجوائز التي تم توزيعها اليوم على العارضين".

وقالت: "منتجات هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، ونحن هذا العام يشارك معنا أكثر من 1500 عارض، والعام الماضي كان في حدود 600 عارض فقط، ولدينا ركن كامل لشمال سيناء، وهناك تمثيل لدولة الأردن والإمارات والسودان، وحقق معرض تراثنا العام الماضي 100 مليون جنيه".