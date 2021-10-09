شعبة الثروة الداجنة: أسعار البنزين لن تؤثر على سوق الدواجن نهائيا

كتب أحمد حمادة

أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتجاد العام للغرف التجارية، تحرك أسعار البنزين الأخير لن يؤثر بأى حال من الأحوال على أسعار الدواجن والبيض ، مشيرة إلى أن السولار فقط هو الذي يؤثر على أسعار المنتج النهائي .

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار النزين ليس لها أي تأثير على سوق الدواجن والبيض ، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن والبيض مستقرة بالسوق المحلى بعد مرور يومين من قرار لجنة تسعير المواد البترولية بتحريك أسعار البنزين للسيارات الملاكى.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار السولار ثابتة وفق القرار الأخير وهي تمثل عنصرا رئيسيا في تكلفة انتاج الدواجن نظرا لدخول السولار في عدة عنصر إنتاجية منها عمليات التدفئة حيث للمزارع ، إضافة إلى تكاليف النقل من وإلى المزرعة وبالتالي إذا كان هناك تحرك في أسعار السولار بالطبع كان سيؤثر على أسعار الدواجن للمستهلك في النهاية .

وكانت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) قد نشرت قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار البنزين، حيث جاءت الأسعار الجديدة كالتالى: بنزين 80 بـ7 جنيهات للتر، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95، فيما تم تثبيت أسعار السولار عن 6.75 جنيه للتر، ما يعنى ثبات أسعار المواصلات العامة.