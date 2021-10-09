اليوم السابع
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سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 9-10-2021

السبت، 09 أكتوبر 2021 03:38 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 9-10-2021 الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 9-10-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى، مصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك الإسكندرية استقر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

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