"خبايا الذهب".. معرض أثرى يسلط الضوء على الحلى المصرى القديم.. صور

كتب محمد أسعد

تحت عنوان خبايا الذهب، افتتح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، معرضاً أثرياً مؤقتاً بمتحف الأقصر، وذلك بحضور سفير اليابان بالقاهرة ومدير المتحف وعدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار.

وقال د. مصطفى وزيري، إن المعرض يضم عدد 747 قطعة أثرية تسلط الضوء على الحلى المصرى القديم على اختلاف أشكاله واستخداماته ومواد صناعته علي مر العصور التاريخية، حيث كان للذهب النصيب الأكبر من صناعة الحلي عند المصرى القديم.

وأشار إلى أن القطع تتنوع بين مجموعة من الأساور المصنوعة من الذهب عثر عليها في معبد الاقصر ما بين عامي 1966- 1968، واسورة ذهبية مجدولة مزخرفة برأس ثعبان وأربعة دوائر من نتاج اعمال البعثة الفرنسية بالأقصر؛ وزوج حلق من الذهب أحداهما بها ثلاث خرزات من الفاينس، واخر فردة حلق من الذهب بها خمس خرزات، وخاتم من الذهب لطفل قمته علي هيئة جعران كان قد عثر عليهما في حفائر البعثة الأمريكية الهولندية برانيس بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى قطعتان من الذهب على شكل أساور واخرى من الذهب على شكل صدفة من حفائر البعثة الأسبانية من منطقة آثار القرنة، ومجموعة من الرقائق مستطيلة الشكل على كلًا منها خرطوش للملك رمسيس الحادي عشر، وعمود نذرى ومعه 29 عملة ذهبية تم العثور عليهم بدراع ابو النجا أثناء أعمال حفائر البعثة الإسبانية، وإناء من الفخار من العصر اليونانى الرومانى.

هذا ويضم المعرض أيضا 690 عملة أثرية ترجع إلى عصور الامبراطورية الرومانية و البيزنطية عثر عليها بحفائر الدير الأبيض بسوهاج، وعدد 4 دينارات ذهبية من العصر الأموى كتب علي الوجه الأول لكل منها "لا اله الا الله وحدة لا شريك له" في وسطه على الإطار الخارجي "محمد رسول الله ارسله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله" وعلى الوجة الاخر في الوسط "كتب الله احد الله الصمد لم يلد و لم يولد" وعلى الاطار الخارجي "بسم الله"

وعدد 2 نصف دينار من الذهب من العصر الأموي هذا النصف 99 هجرية علي الوجه الاول "لا اله الا الله وحده" وعلى الوجه الاخر "بسم الله الرحمن الرحيم" في الوسط وعلى الاطار الخارجي "محمد رسول الله ارسله للهدي و دين الحق" عثر عليهما بدير ماري جرجس ( المجمع ) حاجز الصوص بنقادة.

كما يعرض كنز الدير الأبيض بسوهاج، وقد أطلق عليه اسم الدير الأبيض نسبة إلى لون الحجارة المستخدمة في بناءه، وهومكرس باسم الأنبا شنودة رئيس الموحدين، وهو يرجع إلى القرن الرابع الميلادي. وهو يتضمن حاليا كنيسة تتكون من صحن أوسط حوله ثلاثة أجنحة يتقدمه هيكل يتكون من ثلاث حنيات كبيرة نصف دائرية حوائطها مزينة برسوم دينية متنوعة.

كذلك يضم بقايا لمبانى عرفت بالمدينة الصناعية وهي تقع إلى الجنوب والشمال من الكنيسة الأثرية، تحوي بقايا لمصبغة ومعصرة .