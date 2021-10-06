لليوم الثانى.. صعود الأسهم السعودية وحيدة ببورصات الخليج خلال تعاملات اليوم

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.14% رابحًا 16.35 نقطة ليغلق عند مستوى 11571.88 نقطة، فيما تصدرت البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.14% خاسرًا 31.89 نقطة ليغلق عند مستوى 2751.50 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.44% خاسرًا 33.71 نقطة ليغلق عند مستوى 7654.831 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% رابحًا 16.35 نقطة ليغلق عند مستوى 11571.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% خاسرًا 36.05 نقطة ليغلق عند مستوى 23678.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 291.5 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.21%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.17%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.1%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.97%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والإعلام والترفيه بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.78%.

وقفز 64 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "طيبة" بنسبة 5.52%، ثم سهم "سلوشنز" بنسبة 3.93%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 3.55%، وتراجع 123 سهمًا على رأسها سهم "أسمنت اليمامة" بنسبة 4.40%، ثم سهم "أسمنت حائل" بنسبة 3.80%، ثم سهم "أسمنت نجران" بنسبة 3.47%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.14% خاسرًا 31.89 نقطة ليغلق عند مستوى 2751.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 75 مليون سهم محققة ما قيمته 150.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2564 صفقة لعدد 34 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.74%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.08%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.49%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 2.81%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 5.26%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.73%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.3 مليون ورقة بقيمة 56.1 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.44% خاسرًا 33.71 نقطة ليغلق عند مستوى 7654.831 نقطة، وخسر رأس المال السوقي مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.387 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 260.6 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 21.6 ألف صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.33%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاعي الاتصالات والعقار بنسبة 0.29%، 0.28%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والصناعة بنسبة 0.24%، 0.22%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 10.15%، ثم سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 6.38%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 4.84%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة دار للتمويل" بنسبة 5.33%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 2.48%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 341.6 مليون درهم.





بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% خاسرًا 3.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1700.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 879.2 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 18.85% بضغوط هبوط أسهم مصرف السلام-البحرين، البنك الأهلي المتحد، مجموعة جي اف اتش المالية، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.21%، 0.54%، 0.48%، 0.16%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 13.82% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 7.69%.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 13.78% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 1.02% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.8%، وصعد سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.29%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% خاسرًا 5.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6871.21 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% خاسرًا 10.18 نقطة ليغلق عند مستوى 7478.10 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% رابحًا 5.40 نقطة ليغلق عند مستوى 5683.13 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحًا 1.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5929.83 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 328.4 مليون سهم بقيمة 44 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.5 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاعي الصناعة والمواد الأساسية بنسبة 0.09%، 0.06%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.87%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاعي العقار والتأمين بنسبة 0.18%، 0.11%، على التوالي.





بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% خاسراً 46.02 نقطة ليغلق عند مستوى 11178.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 152.4 مليون سهم بقيمة 373.5 مليون ريال عبر تنفيذ 9738 صفقة، وتراجع 33 سهماً، وارتفع 16 سهمًا، واستقر سهم وحيد.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.37%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.08%.