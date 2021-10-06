اليوم السابع
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شعبة أصحاب المدابغ: تعاون مع متخصصين فى صناعة الجلود بإيطاليا لفتح أسواق جديدة

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 02:00 ص
شعبة أصحاب المدابغ: تعاون مع متخصصين فى صناعة الجلود بإيطاليا لفتح أسواق جديدة محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة أصحاب المدابغ، أن صناعة الجلود فى مصر بدأت التعاون مع الأسواق الأوروبية بكثافة، مشيرة إلى أن الشعبة عقدت لقاء موسعا مع وفد إيطالى متخصص فى صناعة الجلود لبحث سبل التعاون المثمر والاستفادة من الخبرات الأوروبية فى تنمية وتطوير صناعة الجلود فى مصر.

وقال محمد مهران، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن الاستفادة من الخبرات المتبادلة طبقا للتطورات العالمية تؤدى إلى تنمية هذا القطاع وفتح اسواق تصديرية جديدة وهو الهدف الاسمى من هذا اللقاء، وكذلك العمل من خلال شهادات الجودة ذات المواصفات العالمية التى من خلالها سيتم دخول الأسواق المختلفة، لافتا إلى تكثيف الاتصال بين الجانبين مستقبلا خاصة بعد هذا اللقاء الذى يستهدف تطوير هذا القطاع طبقا للمواصفات العالمية لكافة المنتجات فى قطاع الجلود

وأشار مهران فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن أعضاء البعثة الإيطالية أن هذا اللقاء يستهدف الاستدامة فى قطاع الجلود وفتح أسواق تصديرية جديدة بمنتجات ذات مواصفات عالمية والتركيز على شهادات الجودة المستقبلية فى جميع مراحل الإنتاج والحفاظ على البئية، وأن هناك نظرة توسعية للأسواق الوطنية والعالمية والالتزام بالمعايير العالمية خاصة فى ظل جائحة "كورونا" واستخدام الآلات الحديثة والاعتماد على أحدث تكنولوجيا فى الإنتاج وسبل التسويق الحديثة التى تمكنا من دخول الأسواق العالمية فى هذا القطاع.

 

 

 


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رئيس شعبة أصحاب المدابغ

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