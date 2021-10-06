رسائل الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. إنفوجراف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصرى أثبت مجددا أن انتمائه وإخلاصه لوطنه بلا حدود، وأن مصر وطن ينهض بإرادة وسواعد أبنائه، وأن العمل والاجتهاد والإخلاص قيم وركائز أساسية للنجاح فى عبور غمار التحدى على مدار السبع سنوات الماضية.