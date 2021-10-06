جهاز الإحصاء: تراجع ترتيب مصر بقائمة أكبر الدول تسجيلا لإصابات كورونا بالموجة الثانية

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات رسمية، تراجع ترتيب مصر مقارنة بأكبر الدول تسجيلا لعدد الإصابات خلال الموجة الثانية، حيث احتلت مصر المرتبة السادسة والخمسين على مستوى العالم حتى الواحد والعشرين من نوفمبر بعدد إصابات 112.3 ألف حالة إصابة.



وضع مصر مقارنة بدول العالم حتى نهاية الموجة الاولى

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر احتلت المرتبة الثامنة والستين على مستوى دول العالم حتى نهاية الموجة الثانية، حيث بلغ عدد مصابي فيروس بها حوالي 201 ألف مصاب في نهاية الموجة الثانية، والمرتبة الخامسة والستين في الموجة الثالثة بحوالي 281 ألف حتى 29 يونيو 2021، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولي على مستوى العالم خلال الموجات الثلاث.

وأوضحت الدراسة، أن مصر احتلت المرتبة 146 على مستوى العالم في نسبة المصابين بالفيروس إلى عدد سكانها حتى نهاية الموجة الأولى بنسبة 0.1%، مقابل دولة أندورا التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 7.9%، في حين احتلت مصر المرتبة 158 على مستوى العالم بنسبة 0.2% مقارنة بدولة أندورا التي تقع في المرتبة الأولي على مستوى العالم بنسبة 15.4% في نهاية الموجة الثانية، أما في الموجة الثالثة فقد جاءت مصر في المرتبة 163 بنسبة 0.27% مقارنة بدولة أندورا التي تقع في المرتبة الأولى على مستوى العالم بنسبة 17.9%.



وضع مصر مقارنة بالدول بالموجة الثالثة

وكانت الدراسة، قد أشارت إلى وجود اختلافات بين الذكور والإناث في الاستجابة المناعية لعدوى فيروس كورونا والأمراض الالتهابية، فالإناث أقل عرضة للعدوى الفيروسية مقارنة بالذكور بناء على مناعة فطرية وهرمونات الستيرويد، كما أن مستويات تنشيط الخلايا المناعية عند الإناث أعلى منها في الذكور، ويتضح هذا في الموجتين الأولى والثانية.

وقالت الدراسة، إنه بمقارنة التوزيع النسبي للإصابات في الموجة الأولي والثانية والثالثة لوحظ أن نسبة إصابة الذكور في الموجة الأولي 52.6% أعلى من نسبة إصابات الإناث التي بلغت 47.4%، وتساوت نسبة الإصابة بين الذكور والإناث في الموجة الثانية، أما الموجة الثالثة فقد بلغت نسبة الإصابة بين الذكور 47.3%، مقابل 52.7% نسبة إصابة الإناث