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جامعة الأزهر تعلن فتح باب تعديل ترشيح الرغبات للطلاب الجدد إلكترونيًّا

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 12:24 ص
جامعة الأزهر تعلن فتح باب تعديل ترشيح الرغبات للطلاب الجدد إلكترونيًّا جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب والطالبات الجدد الآن وحتى مساء الجمعة المقبل الموافق 8 من أكتوبر الجاري، موضحًا أن هذه المرحلة تستوعب الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة، بجانب تعديل الرغبات للذين سجلوا من قبل.

من خلال هذا الرابط.

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Default.aspx

وكان أعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام 2021، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ 75178  طالبا، تقدم منهم للتنسيق 64075 طالبا.

وأشارت الجامعة إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة 627 درجة بنسبة 96.46%، وطب بنات وبنين دمياط 625 بنسبة 96.15%، وطب بنين وبنات اسيوط 622 بنسبة 95.69%،وكلية هندسة بنين 600 بنسبة 92.13%، وهندسة بنات 605، وهندسة بنين قنا 593.

وكلية صيدلة بنين القاهرة 613 بنسبة 94.31%، وصيدلة بنات القاهرة 617، طب الاسنان القاهرة 621 بنسبة 95.54%، كلية التمريض بنات 596.

كشف الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية خلال الأسبوع الجارى وسيتم فتح التسجيل لمدة 48 ساعة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة، أن عدد المتقدمين للسكن بالمدينة الجامعية 16 ألف طالب وطالبة، وأنه سيتم فتح باب للمستجدين خلال أيام.

يذكر أن  الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أعلن نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام 2021، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ 75178  طالبا، تقدم منهم للتنسيق 64075 طالبا.


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