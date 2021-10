جائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2021 تمنح للعالمين بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان

أعلن الحساب الرسمى لجوائز نوبل، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، حصول العالمين، بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان، على جائزة نوبل للكيمياء عن بحث تطوير التحفيز العضوى غير المتماثل.

وجاء في التغريدة: "تم منح جائزة نوبل 2021 في الكيمياء إلى بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان عن بحث تطوير التحفيز العضوي غير المتماثل".

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge