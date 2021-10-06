اليوم السابع
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جائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2021 تمنح للعالمين بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 01:02 م
جائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2021 تمنح للعالمين بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان العالمين بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان
وكالات الأنباء

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أعلن الحساب الرسمى لجوائز نوبل، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، حصول العالمين، بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان، على جائزة نوبل للكيمياء عن بحث تطوير التحفيز العضوى غير المتماثل.

وجاء في التغريدة: "تم منح جائزة نوبل 2021 في الكيمياء إلى بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان عن بحث تطوير التحفيز العضوي غير المتماثل".

​ودافيد ماكميلان هو كيميائي مولود في اسكتلندا وأستاذ جامعي متميز للكيمياء في جامعة برينستون البريطانية، حيث كان أيضًا رئيس قسم الكيمياء في الجامعة من عام 2010 إلى عام 2015، ، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

أما بنيامين ليزت فهو مدرس في معهد سكريبس للأبحاث في لا جولا بالولايات المتحدة، حيث عمل على الأجسام المضادة المحفزة، تم تعيينه أستاذًا مساعدًا في معهد أبحاث سكريبس في لا جولا في قسم البيولوجيا الجزيئية من 1999 إلى 2003، في عام 2003 أصبح أول رئيس لمجموعة عمل في معهد ماكس بلانك لأبحاث الفحم، وأصبح مديرًا للمعهد في يوليو/تموز 2005.

 


نوبل

جائزه نوبل

نوبل فى الكيمياء

بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان

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