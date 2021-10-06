تعرف على أسعار حلاوة المولد النبوى الشريف بالأسواق

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار حلاوة المولد النبوى استقرارا هذا العام مقارنة بالعام الماضى، مع ارتفاع طفيف فى الأصناف التى تحتوى على مكسرات مستوردة، ويأتى ذلك فى ظل استقرار أسعار السكر وباقى الخامات على المصنعين.

ويرصد "اليوم السابع" أسعار العبوات والقطع وفقا للأسعار الرسمية في القاهرة والجيزة، ويتراوح متوسط سعر العبوات في السوق بين 50- وحتى 1500 جنيها، وتحتوي العبوات من 50 جنيها وبها 10 قطع متنوعة إلى 1500 جنيه بها أكثر من 200 قطعة متنوعة، وتأتى محتويات، وأيضا يتواجد بالأسوق علب بـ65 جنيها بها 17 قطعة، وأخرى بـ450 جنيها بها 120 قطعة، و550 جنيها بها 65 قطعة من الأنواع الفاخرة حيث تتضمن فسدق وبدقية وبسيمة ولديدة، ويوجد علبة بـ900 جنيه بها 85 قطعة من أصناف فاخرة.

أسعار القطع تبدأ من 2 جنيه وهى الفولية وتصل إلى 55 جنيها للفسدقية الكبيرة، وتعد أبرز القطع الفردية الحمصية الصغيرة بـ4 جنيهات والملبن الجيلي بـ7.5 جنيه، والملبن السادة بـ 7.5 ودمية البندق الصغيرة 10 جنيهات والفسدق بـ15 جنيها، وملبن المكسرات بـ20 جنيها وعلف الفول الكبير بـ 20 جنيها واللديدة 25 جنيها، وباكت البندق بـ35 جنيها، وباكت الكاشو بـ 45 جنيها وباكت اللوز بـ40 جنيها، وبالنسبة للحصان والعروسة فتبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 100 جنيه بالنسبة للحصان، وتأتى العروسة بسعر يبدأ من 20 جنيها حتى 120 جنيها.