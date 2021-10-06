الصحة العالمية: متغير دلتا يظهر فى 7 دول جديدة.. وينخفض بنسبة 43% داخل أفريقيا

كتبت : هند المغربي

أفادت منظمة الصحة العالمي في تقرير لها بأنه تم الإبلاغ عن متغير دلتا في سبعة بلدان جديدة ليصل المتغير الجديد إلى 192 دولة ووجد التقرير أنه تم الإبلاغ عن حالات متغير ألفا في 195 دولة أو إقليم أو منطقة (تمت إضافة دولتين جديدتين منذ الأسبوع الماضي) ، بينما أبلغت 145 دولة (3 دول جديدة منذ الأسبوع الماضي) عن حالات لمتغير بيتا ؛ وأبلغت 99 دولة عن حالات من متغير جاما (4 دول جديدة منذ الأسبوع الماضي).

ولفت التقرير إلى أنه تم الإبلاغ عن أكبر انخفاض في الحالات الأسبوعية الجديدة في أفريقيا بنسبة (43 %) ، تليها شرق البحر الأبيض المتوسط ​​(21 %) ، وجنوب شرق آسيا (19 %) ، والأمريكتان (12 %) وغرب المحيط الهادئ (12 %)

وأكد التقرير أنه استمر عدد حالات الإصابة والوفيات جراء كوفيد-19 في الانخفاض على مستوى العالم ، مع 3.1 مليون حالة جديدة وما يزيد قليلاً عن 54000 حالة وفاة جديدة ، تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الماضي ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وأشار تقرير الصحة العالمية خلال الأسبوع الممتد من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر ، أبلغت جميع المناطق عن انخفاض في عدد الحالات الجديدة ، باستثناء أوروبا التي ظلت مماثلة للأسبوع السابق كما تم الإبلاغ عن انخفاض كبير في عدد الوفيات الأسبوعية الجديدة في جميع المناطق، باستثناء الأمريكتين وأوروبا. أبلغت هاتان المنطقتان عن عدد مماثل من الوفيات الأسبوعية مثل الأسبوع السابق.