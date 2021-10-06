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الرئيس السيسى: "يا رب أسألك أن تعطينا وترضينا وتكرمنا وتنصرنا وتسترنا"

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 12:58 م
الرئيس السيسى: "يا رب أسألك أن تعطينا وترضينا وتكرمنا وتنصرنا وتسترنا" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يوجه التحية والاحترام والشكر لله سبحانه وتعالى، له منى ألف شكر وألف حمد على دعمه وعنايته لينا لمصر.. شاعر بفضل ربنا علينا وعلى مصر.. وبالتالي بتشرف اوى ومرضى اوى وانا بشكره ويارب يقبل منى هذا الشكر".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "طب أنا يارب عاوز تانى .. اه طبعا بلا حدود.. يارب اسالك بأسمائك التي لا يعلم مكانتها سواك ان تعطينا وترضينا وتكرمنا وتنصرنا وتسترنا وترزقنا.. اللهم أمين يارب العالمين.

طبعا كل التحية والتقدير والاحترام لشعب مصر العظيم الآبي الكريم.. خلال سنين طويلة قبل أكتوبر وبعد أكتوبر قدم وهقدم التضحيات من أجل مصر.. كل التحية والتقدير والاحترام للشعب المصرى بكافة طوافه".

 


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