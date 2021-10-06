الرئيس السيسى: مبادرة السادات للسلام قدرة على قراءة وتجاوز أدبيات مستقرة

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "مفيش مقال اتكتب فى جرايد مصر من وأنا عندى 9 سنين إلا لما كنت أقرأ عنه وعن حالنا باختلاف كتابنا وألوانهم واتجاهاتهم ..ومكنش فيه ثقة إن إحنا نقدر نعبر ونحقق اللى حققناه".

وقدم الرئيس السيسى، خلال الندوة التثقيفية الـ 34 للقوات المسلحة، التحية والتقدير للرئيس الراحل أنور السادات، مضيفا: "قرار العبور والجيش المصرى اللى قدم بكل عزم وقوة وتضحية من أجل تحقيق هذا النصر كل التحية لشهدائهم والأسر التى أفرزت هذه الحقبة.. مش هنسى شهدائنا ومصابينا اللى قدمهم الشعب المصرى من الجيش والشرطة والقضاء وكل المجتمع كل التحية ليهم ولأسرهم اللى قدموا من أجل إن إحنا نبقا موجودين دلوقتى وزى ما انتوا شايفين احنا فى نعمة وسلام وربنا يديمه علينا ولسه بعزيمة الرجال هنحقق اكتر من كده واستقرار أفضل من كده وقدرة أعز من كده".

وأكمل الرئيس: "فيه جدار تانى محدش أتكلم عنه، دايما أدبيات وثقافة كل عصر تشكل حاجز وجدار أمام صناع القرار فى عصرهم، لأنها قد تكون واضحة بالنسبة لهم وقد تكون عندهم القدرة والاستعداد لاقتحامها لكن كان بيتعامل مع أدبيات مستقرة قد لا يكون فيه كثير يستطيعوا رؤية هذا التجاوز بعتبر إن قرار الرئيس السادات ومبادرته للسلام، هى قدرة على قراءة واستعداد لتجاوز أدبيات مستقرة فى عصره".