الرئيس السيسى: تحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التلاحم ساهم في صون الدولة المصرية وازدهار حضارتها، متابعا: "تحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.. صاحب قرار العبور وقائد النصر العظيم.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "أن مصر التي حاربت واستردت أرضها هي مصر ذاتها التي تسعى لتحقيق السلام ولم تسعى مصر لحروب أو نزاعات من أجل تحقيق أطماع غير شرعية أو الاستيلاء على مقدرات الآخرين.. ونسعى لمد يد التعاون لتحقيق الخير والبناء والتنمية".

وتابع الرئيس السيسى: "شعب مصر العظيم تمر الأيام وتتعاقب السنوات وتتغير أشكال الصراعات الحروب التقليدية التي اعتدنا عليها في الماضى أو اعتدنا خوض غمارها تحولت إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها.. فقضية مصر الأولى الآن قضية الوعى الذى أصبح مسئولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى للحفاظ على وطننا ومقدرات شعبنا باعتبارها الأمانة التي ارتضينا أن نحملها".

وقال الرئيس السيسى: "أهمية وقيمة الدروس المهلماة التي علمنا إياها نصر أكتوبر لم ناصرا عسكريا فحسب بل نموذج فريد في التكاتف والوعى الشعبى وملحمة متكاملة لأمة حشدت قوتها الشاملة لتحقيق الانتصار وتأخذ باسباب النجاح في المنهج العلمى في التخطيط".