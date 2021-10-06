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الداخلية تفرج عن 3886 سجينا بمناسبة احتفالات أكتوبر تنفيذا لقرار الرئيس

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 05:17 م
الداخلية تفرج عن 3886 سجينا بمناسبة احتفالات أكتوبر تنفيذا لقرار الرئيس الأفراج عن السجناء
كتب محمود عبد الراضي

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أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3886 من السجناء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ48 لنصر أكتوبر المجيد. 
 
وقام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3886) سجينا.
 
يأتى ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
 
صور الإفراج عن السجناء (1)
 

صور الإفراج عن السجناء (2)
 

صور الإفراج عن السجناء (3)
 

صور الإفراج عن السجناء (4)
 

وزارة الداخلية

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