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استقرار أسعار اللحوم اليوم الأربعاء.. والكيلو يبدأ من 140 جنيها

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 06:00 ص
استقرار أسعار اللحوم اليوم الأربعاء.. والكيلو يبدأ من 140 جنيها لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة على استقرار أسعار اللحوم بالسوق المحلى اليوم الأربعاء 6-10-2021 فى ظل زيادة المعروض من جميع الأصناف.
 
 
واستقرت أسعار اللحوم الكندوز  بين 140-165جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو. 
 
وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، و أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.
 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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