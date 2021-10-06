أسعار العملات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 بالبنوك

كتب: سماح حمدى

تباينت بعض أسعار العملات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك ببداية تعاملات البنوك العاملة فى مصر الصباحية، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى كما هو عليه بالأمس، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.09 للشراء، 18.26 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.12 للشراء، 18.29 جنيه للبيع، فى حين آخر تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.23 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعر أمس كان بـ 21.24 جنيه للشراء، 21.42 جنيه للبيع ، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​