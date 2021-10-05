أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

كتب: سماح حمدى

تباينت بعض أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك ببداية تعاملات البنوك صباحا، ليستقر سعر الدولار كما هو عليه بالأمس، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.12 للشراء، 18.29 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس الاثنين كان بـ 18.12 للشراء، 18.27 جنيه للبيع.

فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.24 جنيه للشراء، 21.42 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس الاثنين كان بـ 21.16 جنيه للشراء، 21.37 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​