أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

تباينت بعض أسعار العملات العربية
والأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك ببداية تعاملات البنوك صباحا، ليستقر سعر الدولار كما هو عليه بالأمس، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.12 للشراء، 18.29 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس الاثنين كان بـ 18.12 للشراء، 18.27 جنيه للبيع.
فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.24 جنيه للشراء، 21.42 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس الاثنين كان بـ 21.16 جنيه للشراء، 21.37 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.12 للشراء، 18.29 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعر أمس الاثنين كان بـ 18.12 للشراء، 18.27 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.24 جنيه للشراء، 21.42 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعر أمس الاثنين كان بـ 21.16 جنيه للشراء، 21.37 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الدينار الكويتى اليوم
تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.21 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعر أمس الاثنين كان بـ 49.24 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.
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