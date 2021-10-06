أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.. تراجع عالمي ومحلي

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء تراجع بقيمة 2 جنيه في كافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة، وجاء الهبوط نتيجة انخفاض سعر اونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1748 دولار بسبب ضغط من الدولار على المعدن الأصفر.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 658 جنيها.

عيار 21 يسجل 768 جنيها.

عيار 24 يسجل 877.71 جنيه

أونصة الذهب 1730 دولار.

الجنيه الذهب 6144 جنيها.

يترقب سوق الذهب العالمي اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 عدد من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة لعل أبرزها قرار الفائدة من البنك الاحتياطي النيوزيلندي كما سيتم الإعلان عن التغير في التوظيف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة ومخزونات النفط الخام الأمريكية

وكان الذهب قد تأثر بصورة ملحوظة أمس الثلاثاء بقوة الدولار، حيث ارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت أسواق الأسهم بسبب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضعف النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تبدي الوظائف غير الزراعية استمرارا في تحسن في سوق العمل، مما يسمح على الأرجح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالبدء في تقليص التحفيز قبل نهاية العام.