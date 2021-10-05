أسعار الذهب فى مصر اليوم تغلق على استقرار ملحوظ.. وعيار 21 يسجل 770 جنيها

كتب إسلام سعيد

أغلق سوق الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، علي سعر مستقر نسبياً عند 770 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين تحرك السعر العالمي للمعدن الأصفر بصورة محدودة للغاية ليسجل مستويات 1760 دولارا.



أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 يسجل 770 جنيها

عيار 18 يسجل 660.25 جنيه

عيار 24 يسجل 880.75 جنيه

الجنيه الذهب 6160 جنيها

وتوقف مؤشر الدولار عن الارتفاع وهو ما سبب عودة الارتفاع لمؤشر الذهب مؤقتاً في بعض جلسات التداول مساء أمس، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيبدأ في خفض تدريجي للتحفيز هذا العام يبقي العملة الأميركية عند أعلى مستوياتها في عام، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزى.

محللون بأسواق المعادن الثمينة أكدوا أن خفض البنك المركزي للتحفيز وزيادات أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.