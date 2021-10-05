وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن عالم الأرصاد الجوية وعالم المناخ الياباني الحاصل على الجنسية الأمريكية سيوكورو مانابي ومصمم نماذج المناخ كلاوس هاسلمان قد تقاسما نصف الجائزة للنمذجة الفيزيائية لمناخ الأرض والتقدير الكمي للتباين والتنبؤ الموثوق به لظاهرة الاحتباس الحراري، بينما تم منح النصف الثاني من الجائزة إلى الفيزيائي الإيطالي جورجيو باريزي لاكتشافه تفاعل الاضطراب والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من المقاييس الذرية إلى المقاييس الكوكبية.

وتعد جائزة نوبل للفيزياء ثانى جائزة تمنح هذا الأسبوع بعد فوز الأمريكيين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة الطب يوم أمس (الإثنين) لاكتشاف مستقبلات في الجلد تستشعر درجة الحرارة واللمس.