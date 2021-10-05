اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 11:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

علي هامش اكسبو..

المجلس التصديري للصناعات الهندسية ينظم مشاركة مصر بمعرض "ويتيكس" دبي

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 05:00 م
المجلس التصديري للصناعات الهندسية ينظم مشاركة مصر بمعرض "ويتيكس" دبي معرض ويتيكس
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية المشاركة المصرية في معرض ويتيكس المقام في دبي، وذلك ضمن خطة المجلس التصديري للتوسع في المعارض الخارجية من أجل زيادة صادرات القطاع الهندسي، والذي يحقق أداء متميز منذ مطلع العام الجاري.
 
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان اليوم، إن المعرض انطلق اليوم في دبي وتنظمه هيئة مياه وكهرباء دبي، ويشترك في المعرض 6 شركات مصرية، مشيرة إلي أن المجلس التصديري قدم دعم كبير للاشتراك في هذا المعرض وبتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة
 
وأشارت إلي أن معرض وتيكس مقام على هامش معرض اكسبو دبي 2020 ، كاشفة إن المعرض مقام في قاعة المؤتمرات الجديدة في اكسبو ويحظي بمشاركة كبيرة من دول مختلفة.
 
وأكدت مي حلمي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتوسع في الاشتراك بالمعارض الدولية حتي يتم تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات، والتي تسجل ارتفاع واضح منذ مطلع 2021 حيث ارتفعت بنسبة 44% لتسجل 1.9 مليار دولار للقطاعات الهندسية المختلفة.

صادرات مصر

ويتيكس

دبي

اكسبو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس تصديرى الصناعات الهندسية: إنجلترا تتوسع بقوة فى استيراد شاشات التلفزيون من مصر.. الصادرات تقترب من 2مليار دولار 2021.. جذب 75مشتريا دوليا نهاية أكتوبر.. ونغطى احتياجات السوق من الأجهزة الكهربائية والمنزلية

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 01:00 م

تصديرى الصناعات الهندسية: الصادرات المصرية تحظى بسمعة متميزة بالسوق الأفريقى

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 05:00 ص

التجارة والصناعة: فرص واعدة أمام الصناعات الهندسية المصرية بالسوق الزامبي

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:28 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة