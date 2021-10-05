المجلس التصديري للصناعات الهندسية ينظم مشاركة مصر بمعرض "ويتيكس" دبي

كتب إسلام سعيد

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية المشاركة المصرية في معرض ويتيكس المقام في دبي، وذلك ضمن خطة المجلس التصديري للتوسع في المعارض الخارجية من أجل زيادة صادرات القطاع الهندسي، والذي يحقق أداء متميز منذ مطلع العام الجاري.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان اليوم، إن المعرض انطلق اليوم في دبي وتنظمه هيئة مياه وكهرباء دبي، ويشترك في المعرض 6 شركات مصرية، مشيرة إلي أن المجلس التصديري قدم دعم كبير للاشتراك في هذا المعرض وبتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة

وأشارت إلي أن معرض وتيكس مقام على هامش معرض اكسبو دبي 2020 ، كاشفة إن المعرض مقام في قاعة المؤتمرات الجديدة في اكسبو ويحظي بمشاركة كبيرة من دول مختلفة.

وأكدت مي حلمي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتوسع في الاشتراك بالمعارض الدولية حتي يتم تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات، والتي تسجل ارتفاع واضح منذ مطلع 2021 حيث ارتفعت بنسبة 44% لتسجل 1.9 مليار دولار للقطاعات الهندسية المختلفة.